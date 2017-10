Forventar å busetje færre flyktningar

– Grunna svært låg tilkomst av asylsøkjarar til Norge er det forventa at langt færre flyktningar skal busetjast i kommunane i 2018 samanlikna med 2017, skriv IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) i eit brev adressert til ordførar og rådmann.

Rundt halvparten av kommunane som har busett dei siste åra vil bli bedne om å busetje flyktningar i 2018. Kommunane som blir spurde må vere førebudde på å busetje vesentleg færre flyktningar enn i 2017, skriv IMDi.

Av brevet frå IMDi går det vidare fram at statleg sektor og kommunesektoren har blitt einige om at det skal takast utgangspunkt i nokre felles kriteriar ved vurdering av fordeling av flyktningar for 2018. Desse kriteria inkluderer innbyggjartal, sysselsetjingsnivå og resultat i introduksjonsprogram over tid. Kommunane vil ikkje bli bedne om å busetje færre enn ti flyktningar.

I følgje prognosar vil behovet for busetjing av flyktningar vere om lag 4.400 neste år, inkludert 210 einslege mindreårige. Aktuelle kommunar vil motta anmodning frå IMDi første veka i november. Dei kommunane som ikkje blir bedne om å busetje flyktningar vil også bli informert.