Ein lastebil sendt rett til verkstad

Statens vegvesen sendte ein lastebil direkte frå kontroll ved Kjøs bru torsdag til verkstad, på grunn av manglar på bremsene. Det opplyser vegvesenet i ei pressemelding.

I tillegg vart det avdekt manglar på lys på eit køyretøy.

To førarar vart tildelte skriftlege åtvaringar for brot på køyre- og kviletidsreglane. Dei vert i tillegg sende over til bedriftkontrollen.

Det vart og skrive ut manglar på ein hengar, på grunn av rustskader.