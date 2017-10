Eit halvt poeng frå pallen

Anders Fannemel hamna utanfor pallen under NM i normalbakke med svært liten margin: 0,5 poeng.

Etter at han vart nummer 6 i kvalifiseringa, tok hopparen frå Hornindal eit par steg oppover i første omgang til 4. plass med 104 m. Same lengde som Halvor Egner Granerud og Kenneth Gangnes på høvesvis 2. og 3. plass, men halvtanna poeng bak. Daniel Andre Tande var best i omgangen med 105,5 m. Totalt var det berre 3,5 poeng mellom dei fire beste i toppen.

I andre omgang vart det jamnt mellom Fannemel og Robert Johansson, men med 3 x 18,5 som teljande stilkaralkterar og 100,5 m gjekk honndølen i tet. Det heldt ikkje lenge, for Kenneth Gangnes strekte seg ein halv meter lenger og sikra seg dermed pallplass. Granerud, som låg på andreplass etter første omgang nådde ikkje 100 m, og det var eit lite håp om at Anders Fannemel skulle kome på pallen. Men med 5 tideler kneip Granerud tredjeplassen framfor honndølen, som dermed enda på same plass som han hadde etter første omgang.

Daniel Andre Tande beheldt 1. plassen, men berre så vidt. Med fem tideler å gå på tok han gullet framfor Kenneth Gangnes.

- Det er lovande at det er så tett. Det viser at det er mange som hoppar godt på ski, sa den nybakte NM-vinnaren til NRK rett etter rennet.

Landslagstrenar Alexander Stöckl var godt nøgd med det han såg av hopparen frå Hornindal:

- Fannemel si hopping var veldig positiv. Dette er ein bakke han ikkje likar noko særleg, og han har hatt ein ganske krevajnde sommar, sa landslagstrenaren. Langslagstrenaren nemnde oppturen i Klingenthal og meinte det no peikar i veldig riktig retning for Anders Fannemel:

- Han får fjerdeplass med to gode hopp og gjer det skikkeleg bra i dag, det er eg veldig nøgd med.