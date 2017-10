Slo Sogndal og vart kretsmeistrar

Stryn er kretsmeister i fotball for gutar 13/14. Det er klart etter at laget gjorde jobben borte mot Sogndal søndag ettermiddag. Siger var påkrevd sidan næraste utfordrar Florø også vann sin kamp mot Sandane.

- Det var ein tett og god førsteomgang med tøffe duellar og høgt tempo, seier trenar Jørn P. Sætre. Stryn gjekk til pause med 2-1 ledelse.

- Eg er imponert over korleis gutane løyste oppgåva sjølv under press. I andre omgang køyrde vi fullstendig over Sogndal. Vi fortsette den harde jobbinga, men lukkast meir med å spele ball og skape målsjansar. Til slutt stod det 6-1, og jubelen runga over heile Sogndal, fortel Sætre.