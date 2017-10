Stryn møter Kjøkkelvik

Stryn sine handballdamer tek i mot Kjøkkelvik i Strynehallen søndag. Laget til trenar Leon Pavlovic har hatt ein pause i seriespelet, men i helga er det klart for ny kamp om poenga.

Stryn ligg på 8. plass på tabellen etter to tap i sesonginnleiinga, og i sist kamp mot BSI var damene svært nær ein etterlengta siger. Men i staden for to kjærkomne poeng vart det eit bittert tap, 22–23. Om laget tek vare på sjansane sine og viser same innsats denne gong kan det difor fort bli poeng.

Motstandaren på søndag, Kjøkkelvik, står med ein siger og to tap så langt i sesongen. Etter siger over NHHI i første kamp har dei to neste gitt klare tap mot Fyllingen 2 og BSI. Før oppgjeret mot Stryn har dei også ein kamp mot Gloppen, som dei møter laurdag, i beina.

– Vi må ha fokus på eit sterkt forsvar og vere smarte i angrep, seier trenar Pavlovic, som har prøvd ut ulike system i treningskampar mot Eid nyleg. I dei neste kampane tek Stryn turen til Voss og naboane Florø og Dale, før Gloppen kjem til Strynehallen i den siste seriekampen før jul.