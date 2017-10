Ein første smak av skiføre

Siste par dagane har dei ivrigaste kunne boltre seg i langrennsløyper mellom Ullsheim og Tonningsetra. Men Arvid Hatledal i Turløyper Stryn reknar ikkje med at skiløypene er komne for å bli heilt enno. 35 års erfaring som løypekøyrar tilseier at det mest truleg berre er ein første smak av skiføret.

- Det er så vidt det går. Det er nok fare for ein periode med mildvêr att. Eg såg i fjor at då kom vi i gang ein månad seinare, seier Hatledal.

Men fleire har funne fram langrennskia allereie.

- Det var ein del skispor i går kveld, seier Hatledal.

Akkurat no er løypene brukbare i følgje mannen som tilbringer store deler av vinterhalvåret i trakkemaskina. Så vil tida vise kor lenge det varer.

- Det er så undervått at å køyre meir med maskin trur eg ikkje eg kan gjere.