Ikkje heilt oppdatert

Ein lesar har gjort oss merksame på at det ikkje er alle som har fått med seg at Utvikfjellet for lengst er opna for normal trafikk etter flaumen i sommar.

I følgje Google-maps er beste løysinga å ta turen om Nordfjordeid om ein skal kome seg frå Stryn til Byrkjelo. «Raskeste rute nå på grunn av trafikkforholda» er meldinga som står under kartet, der den 83 km lange ruta via Nordfjordeid og Lote-Anda er streka ut. Ein lang omveg for dei som ikkje er kjent med feilen.