Køyrde av vegen og velta

Ein personbil køyrde utfor rv 15 ved Blekesvingen, om lag sju kilometer vest for Stryn sentrum, og velta over på sida tysdag ettermiddag.

- Det var ein person i bilen. Dei første som kom til staden hjalp føraren ut av bilen, opplyser politiet sin innsatsleiar, Eirik Krossen. Føraren vart teken med til legevakt for sjekk.

- Bilen var på veg retning Stryn då uhellet skjedde. Vi kan konkludere med at det var heldig at det ikkje kom trafikk i mot, då bilen skar over vegbana og ut i venstre grøftekant, seier Krossen.

Det var manuell dirigering på staden medan redningsbil fjerna bilvraket.