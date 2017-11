Han blir Stryn sin nye trenar

Geir Inge Rake er mannen som tek over trenaransvaret i Stryn etter Johann Sigurdsson.

46-åringen frå Loen signerte ein to-årskontrakt med Stryn fotball onsdag etter å ha vore i tenkeboksen ei tid. Dermed held Stryn fram satsinga på lokale krefter. Rake kjenner fotballen i Stryn godt, og han har fleire sesongar bak seg i klubben både som spelar og trenar. Dei siste to åra har han hatt ansvaret for klubben sitt gutelag.

– Eg ser fram til oppgåva, dette blir ei spennande utfordring som eg ikkje kunne seie nei til, seier Rake.

Kven han får med seg som assistent blir avklart i nær framtid.

– Dette er ei viktig signering for Stryn sidan vi er ein klubb som satsar lokalt. Vi er glade for at vi får med Geir Inge på laget, seier John Os i fotballgruppa.

