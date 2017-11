Kinomaraton med seks filmar

Stryn kulturhus inviterer nok ein gong til den store kinodagen. Med gode tilbod og seks varierte filmar prøver dei å ha like stor suksess i år som i fjor. Dei vann prisen for ”årets kino” i for dei minste kinoane, og fekk 10.000 kroner i premie.

Kulturhuset viser desse filmane;

Barne- og familieflmen Karsten og Petra lagar teater, familiefilmen Askeladden- i Dovregubbens hall, den norske barnefilmen Ekspedisjon Knerten, komedien A Bad Moms Christmas, actionfilmen Thor: Ragnarok og skrekkfilmen Annabelle 2.

Dette er ein kjekk dag for både tilsatte og kundar der ein kan bli med på gratis aktivitetar og får kinobilletten til halv pris. I fjor var det dobbelt så mange besøkande som det var året før. Med 517 besøkande auka dei talet med nesten 108 prosent. Med god marknadsføring, kjekke aktivitetar og gode filmar, forventar dei at det går like bra denne gongen.

– Dette er årets høgdepunkt for oss som jobbar i kulturhuset. Det er den dagen det er mest liv og røre i kulturhuset. Timane flyg forbi denne dagen, seier nokre av ungdomane som jobbar i Stryn kulturhus.

Dei ønskjer store og små velkomen til årets kinodag laurdag 4. november.