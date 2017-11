Rettssaka mot dei tre rumenerane som er tiltalte for innbrot i fleire minibankar i Norge, er utsett på ubestemt tid. Forsvaret bad om meir tid etter at påtalemakta utvida tiltalen slik at dei tre og er tiltalte for å vere del av ein organisert kriminell gruppe.

Saka skulle opprinneleg starta i Sogn og Fjordane tingrett måndag 6. november. Ny dato er enno ikkje fastsett.