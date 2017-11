Damene møter Voss

Stryn sitt 3. divisjonslag i handball tek turen til Voss og sesongens første bortekamp laurdag.

Etter oppløftande spel dei siste to kampane, der den siste vart uavgjort 26-26 mot Kjøkkelvik, har laget god tru på at den første sigeren kan kome no. Det er med andre ord ein optimistisk gjeng som tek turen til Voss.

I skrivande stund ligg Stryn på sjuande plass på tabellen etter å ha spelt tre kampar. Voss, som berre har spelt ein kamp, ligg på tiande og siste plass etter tap mot Fyllingen 2.

Etter kampen mot vossingane ventar spennande lokaloppgjer mot Florø, Dale og Gloppen på rekke og rad.