Elevrådet ved Hornindal skule har fått positivt svar på at ungdomstrinnet kan bruke Honndalshallen og kantina i matfriminuttet. Dette vart også praktisert i fjor. Rektor stiller seg positiv til vidareføring av ordninga, men presiserer at elevrådet har ansvar for at reglane for bruken vert gjort kjent i klassane og brot på desse vil gjere at alle må vere ute i friminutta igjen.