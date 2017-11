Ny innsamling til Fattighuset

Også i år vert det innsamling til Fattighuset i regi av Sonja Kristin Moen.

Det er fire år sidan ho og dottera, som driv Enten Eller hud- og velværesalong, for første gong bestemte seg for å lage til nokre gåver og sende til Fattighuset. Fattighuset i Oslo er ein frivillig organisasjon for hjelpetrengande i hovudstaden.

I midten av november vert det ny innsamling. Som tidlegare skal ikkje gåvene pakkast i gåvepapir, men leverast i pappkasser. Slik kan mottakarane kome og finne gåver som høver til deira næraste. Kassene skal merkast med «brukt» eller «nytt». Fattighuset har tidlegare opplyst i media at det er stor trong for varme kle og sko i store storleikar.

– Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe ein! seier Sonja Kristin Moen.

Det har vore stor oppslutning om innsamlingane tidlegare år.