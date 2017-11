Stryn tapte intenst oppgjer

Stryn sine handballherrar tapte eit intenst og tidvis ampert handballoppgjer mot FyllingenBergen 2 søndag ettermiddag. Då kampen var slutt stod det 25-32 på resultattavla, etter at det lenge var så jamnt som det kan bli.

Til pause var Stryn i føringa med 15-13 etter godt spel både framover og bakover. Målvakt Oddbjørn Håvik hadde også ni redningar i opningsomgangen og bidrog sterkt til at heimelaget kunne gå i garderoben med tomålsleiing.

Stryn starta 2. omgang dårleg, og det tok sju minutt før laget fann vegen til nettmaskene. Halvvegs ut i 2. omgang var Stryn likevel i front med 22-21, men derifrå og ut heldt bergensarane hovuda kaldast. Åtte Fyllingen-mål utan at Stryn greidde å trenge gjennom eit kompakt borteforsvar gjer at Stryn framleis ventar på sin første siger for sesongen.

- Vi er eit betre lag og vinn fortent, men eg er glad for at vi kom oss ut av det sporet som Stryn ville ha oss inn i, viss ikkje kunne Stryn godt vunne denne kampen, sa Fyllingen sin trenar, Fredrik Ruud etter kampen.

Strynetrenar Oli Sveinsson var av ein annan oppfatning:

- Det var frustrerande dømming i dag, ja nesten sjokkerande. Fleire gonger er vi gjennom forsvaret deira og scorar, men det blir dømt frikast i staden for. Vi vart etter kvart prega av dette, og det gjekk utover disiplinen, var Sveinsson sin kommentar etter kampen.

10-målsscorar Leon Pavlovic vart kåra til Stryn sin beste spelar.

Meir om handballkampane i helga i papiravisa.