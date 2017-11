Julehandelen startar tidlegare i år

November vil i år stå for nærmare halvparten av all julehandelen.

Ifølgje Virke har auka netthandel og Black Friday endra måten nordmenn kjøper julevarer på.

– Netthandelen aukar, og folk vil sikre seg at varene når fram i tide, seier Bror William Stende, direktør for Virke Faghandel.

– Samtidig er handelen i desember stabil og framleis den viktigaste månaden for norsk handelsnæring, seierhan. Virke anslår at nordmenn vil handle for rundt 10.700 kroner kvar i desember i år. Av dette vil 4.460 kroner gå til daglegvarer og 6.250 kroner brukast på andre butikkar.

Totalt vil det bli handla for 56,3 milliardar kroner, og november vil stå for 45,7 prosent av handelen. Statistikk frå Virke viser at omsetnaden i desember er 30 prosent høgare enn gjennomsnittet i resten av året.

For bransjar som leiketøy, ur og gullsmedar og bokhandlarar er omsetnaden dobbelt så høg i desember som gjennomsnittet i resten av året.

