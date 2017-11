- Mange kan få seg eit sjokk

32 prosent av nordmenn sa i granskinga at dei sparte til pensjon gjennom private avtaler i 2014. Tre år seinare viser den nye undersøkinga, som er utført for Nordea, at mengda er gått tilbake til 30 prosent.

Med høgare levealder og ei varsla pensjonsbombe for det offentlege burde utviklinga kanskje gått motsett veg.

– Det er bekymringsverdig at det er så mange som ikkje tar grep om eigen pensjon. Trass fokus på kor viktig det er førebu seg til pensjonisttilværet, trur eg mange ikkje er klar over at det er nødvendig for dei å spare på eiga hand dersom dei skal kunne leve det livet dei ønskjer når dei går av med pensjon, seier forbrukarøkonom Elin Reitan til E24.

Dei som faktisk sparar til pensjon gjennom private avtalar i undersøkinga, oppgir eit snittbeløp på 2.740 kroner i månaden.

Reitan meiner at dei som lener seg på ordninga frå arbeidsgivar kan få seg ein heftig smell.

– Mange av dei som ikkje har sett seg inn i dette vil nok få seg eit aldri så stort sjokk når dei blir klar over kva dei vil få utbetalt den dagen dei går av med pensjon, seier han.

NPK