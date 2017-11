KrF vil kompensere mjølkebønder

I det alternativet statsbudsjettet sitt foreslår KrF å gi kompensasjon til mjølkebønder.

KrF følgjer med det opp innspelet frå Norges Bondelag om å prioritere kompensasjon for bortfall av marknad for norsk mjølk. Dei har i budsjettforslaget sitt lagt inn eit investeringsfond med 150 millionar kroner årleg som kan brukast over fleire år.

– Det er viktig at KrF er tydelege på at dei vil gi kompensasjon til norske mjølkebønder, og at det blir prioritert midlar som kan brukast til å utvikle og fornye næringa, seier leiar i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes i ei nyheit på heimesidene til Bondelaget.

Ifølgje Bondelaget er bakgrunnen for kravet deira om kompensasjonsordning for mjølkebønder, at marknadsmoglegheitene for norske landbruksvarer blir svekte av dei politiske vedtaka som blei gjort i vår, om å auke den tollfrie importkvoten på ost frå EU. I tillegg blir eksportstøtta til Jarlsbergost fasa ut fram mot 2020. Både næringskomiteen og utanriks- og forsvarskomiteen har bede regjeringa om å fremje kompenserande tiltak i statsbudsjettet for 2018, utan å lukkast.

