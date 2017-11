Tettpakka program for statsministeren

Allereie rett etter klokka 09.00 tysdag var statsminister Erna Solberg på plass ved første stopp i Sogn og Fjordane. På passasjerbåten Øyservice, ved kai i Florø, var det orientering om ulike teknologiprosjekt i Sogn og Fjordane som stod på agendaen. Planane for ein hurtiggåande passasjerbåt med hydrogendrift vart presentert, i tillegg til teknologi for bølgekraft om bord på skip.

Like etter kl 11.00 skal statsministeren besøkje Brødrene Aa skipsverft i Hyen, der ho blant anna får sett på bygginga av den elektriske passasjerbåten Future of the Fjords, før turen går innom Firda vidaregåande skule i Sandane, der statsministeren deltek i «spørjetime» med elevane.

Før besøk hos Eid Elektro og Nordfjord Psykiatrisenter på Nordfjordeid er det også lagt opp til stopp på fergekaia på Anda, der ho får ei orientering om overgangen til elektrisk drift på fergesambandet Anda-Lote frå 1. januar. Dette er den første fergestrekninga i Norge som går over til heilelektrisk drift. Orienteringa held fram på fergeturen til Lote.

Under besøket ved Nordfjord Psykiatrisenter skal statsministeren mellom anna få orientering om sjukehuset sitt samarbeid med NAV om å få personar som slit med rus eller psykiske lidingar ut i arbeid.

Statsministeren avsluttar sitt besøk med synfaring av Myklebustskipet som er under bygging i sentrum av Nordfjordeid. Her vil også den ferske MGP-junior vinnaren, Oselie Henden, framføre låta Verda vår. Det er også muleg at fjorårsvinnarane, Vilde og Anna, dukkar opp for å framføre songen Vestlandet.