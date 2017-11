Suliman møtte Solberg

Yaseen Suliman tok mot til seg og spurte statsministeren fint om eit bilde då ho besøkte Nordfjord tysdag.

- Ho smilte og sa det berre var hyggelig, smiler Suliman.

Han kom til Norge og Stryn som flyktning frå Sudan, og tek no helsefagutdanning ved Firda vgs, men er framleis busett i Stryn. Det var under statsminister Erna Solberg sitt besøk ved skulen, for ein spørjetime i samband med Nordfjord-besøket tysdag, at Suliman nytta sjansen.

- Det var heilt utruleg å ta bilde med statsministeren. I heimlandet kan eg berre ta bilde saman med statsministeren visst eg står ved sidan av TV-en når han er der, smiler han.