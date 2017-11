143 kontrollerte

Etter ein kontroll ved Folven i Stryn fredag hadde Statens vegvesen følgande resultat etter at 143 personbilar vart kontrollerte.

- Eitt gebyr for manglande beltebruk, to gebyr for manglande dokument medbrakt og fire gebyr på dekk, melder Statens vegvesen.

I tillegg vart ein fører meldt for køyring utan gyldig førarrett. To bilhengarar vart avskilta grunna teknisk tilstand.