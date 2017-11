Omfattande arbeid med berging av last og bil

Bergingsarbeidet etter utforkøyring på fv 60 i indre Hornindal seint søndag kveld er omfattande og tidkrevjande. Måndag føremiddag står framleis mykje lossing att.

- Då eg var oppe der ved åtte tida måndag morgon, var berre halve lasset henta ut. Eg reknar med det blir kveld før vogntoget er berga opp på vegen att, seier Stig Olav Lødemel, brannmann som var på staden i går kveld og ordførar i Hornindal.

Vogntogsjåføren slapp unna utforkøyringa utan skader, men berginga og reparasjonane vil samla sett koste store summar.

Sjåføren har forklart at han la bilen ut mot brøytestikka då han møtte ein annan bil. Dermed kom hjula utfor kanten og vogntoget velta.

Lødemel er kritisk til tryggleiken på strekninga gjennom indre Hornindal.

- Vegen vart betydeleg betre å køyre på etter at det vart lagt ny asfalt i haust. Samtidig er vegen blitt farlegare, fordi asfaltkanten er blitt høgare og brøytetsikkene står for langt ut. No har fem bilar, derav to vogntog køyrd utfor på få dagar. Eg er oppriktig bekymra for vinteren vidare. Dei materielle skadene og kostnadene er ei side av det. Likevel er fokuset mot trafikantane sin tryggleik. Hadde det vore ein buss som velta, hadde det vore betydeleg større fare for personskade og det som verre er, seier Lødemel.