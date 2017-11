Stor nedgang i fråværet

Endelege tal for skuleåret 2016–2017 viser at fråværet for dei elevane som er mest vekke frå skulen, har falle med 30 prosent, og færre får strykkarakter.

Det samla fråværet i den videregående skulen har gått kraftig ned etter innføringa av fråværsgrensa. Før hadde ein elev i vidaregåande skule typisk fem dagar og 12 timar fråvær. No er fråværet tre dagar og ni timar. Nedgangen har også vore stor blant elevene med høgast fråvær. Det syner statistikk Utdanningsdirektoratet la fram måndag.

– Dei endelege fråværstala stadfestar dei førebelse tala vi fekk i sommer. No er det ikkje noko tvil om at fråværet har gått ned, og då håpar eg det blir ro rundt fråværsreglane i den treårsperioden dei skal prøvast ut, seier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Tala viser også at elevar på yrkesfag har mindre fråvær enn dei på studieførebuande.

– Nokre var bekymra for korleis fraværsgrensa ville slå ut for dei mest utsette elevene. Dei endelege fråværstala viser at fråværsgrensa også har vore bra for elever med høgt fråvær. Det er eg glad for, sier Asheim.

Halvert på yrkesfag

Fråværet har gått mest ned på yrkesfag. Her er dagsfråværet halvert, medan timefråværet er redusert med 40 prosent. Ein elev på yrkesfag har typisk tre dager og sju timar fravær, medan ein elev på studieførebuande har tre dager og ni timar.

Skuleåret 2015–16 hadde 32.000 elevar i vidaregåande meir enn 14 dagar fråvær.

- Etter innføringa av fråværsgrensa er denne gruppa nesten halvert til 17.000. Vi ser også at færre elevar sluttar i løpet at skuleåret, sier Asheim.

Færre stryk

Statistikken viser at det er ein nedgang i delen elevar som får karakteren éin, som tilsvarer stryk. Det er også færre elevar som sluttar i løpet av skuleåret. Frå skuleåret 2015–16 til 2016–17 gjekk delen elevar som slutta, ned frå 4,0 til 3,8 prosent.

