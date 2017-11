Klar for laghopp i dag

Anders Fannemel er i andre pulje under lagkonkurransen i verdscupen i hopp i finske Ruka laurdag ettermiddag.

Norge stiller følgjande lag:

1. Robert Johansson, 2. Anders Fannemel, 3. Daniel-André Tande, 4. Johann André Forfang.

- Vi stiller med same lag som sist helg, og håpar at vi kan fortsetje med ein god prosess for å bli endå meir stabile, seier landslagssjef, Alexander Stöckl.

Fredag kveld klarte Fannemel ikkje å kvalifisere seg til det individuelle rennet i storbakke søndag. Han lukkast ikkje med hoppet sitt, og landa på 83,5 meter.