Kommunen aukar stiftelseskapitalen

Stryn kommunestyre vedtok samrøystes at Stryn kommune aukar sin stiftelseskapital til Nasjonalparksenteret med 150.000 kroner til 230.727 kr.

– Beløpet skal finansierast ved å bruke av kommunen sitt frie disposisjonsfond. Vedtaket er gyldig i to år frå vedtakstidspunkt. Samstundes oppmodar Stryn kommune spesielt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om å auke sin eigen stiftelseskapital i Nasjonalparksenteret.

Flo argumenterte for at Nasjonalparksenteret er i ei positiv utvikling, samt at ein må behalde det som er eitt av berre tre nasjonalparksenter knytt til Jostedalsbreen Nasjonalpark.

Stiftinga Jostedalsbreen Nasjonalparksenter vart oppretta i 1990 og er ein sjølveigande, allmennyttig institusjon i Stryn kommune oppretta av vertskommunen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Den Norske Turistforening, Nordfjord Folkemuseum, Norges Geotekniske Institutt, Norsk Botanisk Forening og Høgskulen i Sogn og Fjordane.