Styresmaktene ber Telenor skru ned nettprisen

Styresmaktene har undersøkt prisvilkåra for dei som leiger nett av Telenor og komme fram til at dei ender opp med negative marginar, skriv Dagens Næringsliv. Det inneber at dei ikkje kan tene pengar, verken i privat- eller bedriftsmarknaden.

– Ein effektiv konkurrent kan ikkje tene pengar med negative marginar, seier avdelingsdirektør Irene Åmot i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom). Nkom har sendt brev til Telenor med varsel om å redusere leigeprisane. Selskapet har frist til 5. desember med å svare.

Telenor meiner nettleigetakarane får prisar dei kan leve av og seier deira eigne kontrollar viser at dei som kjøper plass i nettet ikkje hamnar i ein marginskvis. Sist gong Nkom sende selskapet varsel knytt til nettleige, vart det oppdaga ein feil i modellen, og varselet vart trekt, seier kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor.

– Om det er tilfelle no veit vi ikkje før vi har gjennomført analysen. Når det gjeld sjølve marginskvistesten, meiner vi og andre aktørar at den er komplisert og vanskeleg å forstå, seier ho.

