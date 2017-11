Eit stort tre låg over vegbana på E39/Rv15 i nærleiken av Skåpavika, fem minutt vest for Kjøs bru, laurdag i 15-tida. Vegen var sperra for all trafikk. Trafikantar måtte vente i om lag tre kvarter før opprydningsarbeidet var ferdig litt over 16, opplyser Vegtrafikksentralen i Lærdal.