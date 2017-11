Ein lastebilførar fekk fire gebyr for dekk med for lite mønsterdybde i ein kontroll ved Kjøs bru måndag. Det opplyser Statens vegvesen.

Ein sjåfør fekk gebyr for manglande vinterdekk og to sjåførar fekk gebyr for ikkje å ha med tilstrekkeleg antal kjettingar.

Det vart og gitt åtvaring for brot på køyre- og kviletida, medan eit firma vart meldt for å køyre med fartsskrivar som ikkje var kalibrert i henhold til krava.

I alt 20 køyretøy vart kontrollerte.