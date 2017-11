Vil ha skytebana tilbakeført til Stryn

Hornindal og Markane skyttarlag har i årsmøte vedteke at skytebana på Sindre skal førast tilbake til Stryn kommune.

Skytebana har alltid lege fysisk i Stryn, men i samband med at skyttarlaga slo seg saman i 2013 tilrådde kulturavdelinga i fylket at denne vart overført til Hornindal som hovudanlegg der. Dette av omsynet til kulturmidlar, tilskot og tippemidlar. I Stryn kommune vart den klassifisert som treningsanlegg, og med Stryn skyttarlag si bane som hovudanlegg.

- Hornindal kommune har no vedteke å slå seg saman med Volda kommune. På årsmøtet i Hornindal og Markane skyttarlag 26. oktober 2017 vart det einstemmig vedteke å føre Sindre skytebane tilbake til Stryn kommune. Både tidlegare Hornindal skyttarlag og Markane skyttarlag, no Hornindal og Markane skyttarlag har, sidan Nordfjord skyttarsamlag vart skipa, vore ein aktiv del av dette samlaget og ønskjer å fortsetje med det. Ved at no Hornindal og Volda vert ei kommune og tilhøyrande Møre og Romsdal fylke, vil skyttarlaget bli overført til nytt samlag på Møre, noko vi ser på som unaturleg og lite ønskjeleg, heiter det i eit brev som er sendt Hornindal kommune.