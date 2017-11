Johannes viste Fourcade ryggen

Johannes Thingnes Bø vann i utklassingsstil då han gjekk til topps på den første individuelle konkurransen i verdscupen denne sesongen i Østersund torsdag.

Ein nær perfekt 20 kilometer med fire fulle hus gjorde at stryningen var heile 2.01 minutt før nummer to, Quentin Fillon Maillet frå Frankrike. Fjorårets suverene skiskyttar, Martin Fourcade frå Frankrike, sprakk på siste skyting og pådrog seg to tilleggsminutt. Han gjekk likevel inn til tredjeplass på distansen.

Etter første skyting låg Thingnes Bø 10 sekund føre Fourcade, og det vart tidleg klart at stryningen hadde skumle hensikter. Avstanden til konkurrentane berre auka utover i løpet, og i mål var 24-åringen suveren.

- Fantastisk skyting, og Johannes stod distansen fullt ut. Eit perfekt løp, var NRK sine kommentatorar einige om.

Johannes sjølv var sjølvsagt strålande fornøgd då han vart intervjua av NRK etter løpet:

- Det var eit perfekt løp. Eg måtte gå smart på tungt føre i dag. Det var deilig med fem treff også på siste skyting, sa Markaneløparen, som no vil nyte sigeren før nye løp i helga.

- Dette var ein god start, no er kampen om den gule trøya i gang, avslutta Thingnes Bø.

Landslagstrenar Egil Kristiansen konstaterer også at Johannes er i form:

- Dette må vere eit nær perfekt løp. Det var veldig godt med ein slik start, seier Kristiansen til Fjordingen.

Tarjei Bø starta godt med fullt hus på første skyting, men tre bom på dei ståande seriane øydela ei god plassering. 29-åringen viste likevel prov på god langrennsform. I mål var han 4.10 minutt bak Johannes, noko som heldt til 20. plass.