Nyleg gjekk styret i stiftinga ut i Fjordingen og etterlyste kommunal støtte på kr. 50.000 til den gamle ullvarefabrikken, truleg den største eksisterande treindustribygningen i Europa.

Formannskapet vedtok i eit endringframlegg i budsjettet eit tilskot til Innvik Ullvare med kr. 50.000 for 2018. Om vedtaket står seg gjennom kommunestyret gjenstår å sjå.

– Det er svært positiv at kommunen no vil stille opp. Vi ser at ting blir lettare å få gjort når vi har kommunen i ryggen. Samstundes er det flott at kommunen ser verdien i den store dugnaden som vert lagt ned. Det er ei vitamininnsprøyting, seier leiar for styret for stiftinga, Per Ove Reme.

Bygningen er i dag nytta til selskapslokale, utstillingar og andre arrangement, samstundes som gamle maskiner og anna inventar er ivaretekne og istandsette. Alt på dugnad.