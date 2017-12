Ber kommunen dokumentere mest muleg

Hornindal kommune har søkt fylkeskommunen om midlar til overvaking av vasskvaliteten i Hornindalsvatnet, etter at det i haust vart sett fokus på dumpinga av bilvrak som har føregått tilbake i tid.

I svaret frå fylkeskommunen vert det vist til midlar som Nordfjord vassområdeutval disponerer, og mulegheiter for stønad til vassprøver frå denne potten. Midlane her er meint til overvaking av vassførekomstar, då i hovudsak knytt til påverknad som kommunane er styresmakt for.

-Vi anbefalar Hornindal kommune inntil vidare å dokumentere alle relevante opplysningar i saka som har kome fram om dumping av bilvrak i Hornindalsvatnet, til dømes opplysningar om stad og tidspunkt, kontaktpersonar, gamle avisoppslag og bilde, heiter det i svaret frå fylkeskommunen.