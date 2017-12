Fem sjåførar fekk ulike reaksjonar mot seg i ein tungbilkontroll ved Kjøs bru onsdag kveld. Ein vart meld og ein fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletid, ein fekk gebyr for manglande kjetting og manglande dokumentasjon for yrkessjåførkompetanse. Ein mangla løyve til å drive godstransport og ein fekk mamgellapp for tekniske feil.