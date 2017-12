Køyring med sota frontrute og sideruter er ikkje lovleg. Det fekk ein bilist erfare då vedkomande vart stoppa av politiet i Stryn sentrum.

Vedkomande fekk eit forenkla førelegg for køyring med redusert sikt, og det vart skrive ut mangellapp med frist for å framvise bilen for kontroll hos Biltilsynet, opplyser politiet.