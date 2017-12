Anders Fannemel tok sigeren i dagens storbakkerenn i Engelberg, eitt tidel framfor verdscupleiar Richard Freitag.

Eit superhopp på 133 m førte honndølen heilt til topps på lista etter første omgang, 6,5 poeng framfor Junshiro Kobayashi og Robert Johansson, som delte 2. plassen.

Robert Johansson landa på 123 m i sitt finalehopp, og hoppa seg dermed ut av pallen. Japanske Kobayashi strekte seg ein meter lenger, og kom dermed heller ikkje på pallen.

Men honndølen som sat att på toppen hadde ikkje tenkt å gje vekk pallplassen. Med 127,5 meter og gode stilkarakterar greidde han endelig å hoppe seg til topps i eit verdscuprenn igjen.

- For ein psyke på Anders Fannemel! sa TV2-kommentatorane Kasper Wikestad og Kenneth Gangnes.

Dermed fekk det norske laget også ein idividuell siger etter å ha vore suverene i lagkonkurransane, men ikkje fått det heilt til i dei individuelle konkurransane.

Tyske Richard Freitag hoppa seg altså opp på 2. plass, medan Kamil Stoch frå Polen vart nummer tre. Daniel Andre Tande og Halvor Egner Granerud følgde på dei neste plassane, medan Robert Johansson vart nummer ni. Med fire nordmenn blant dei 10 beste stadfesta det norske laget også kvifor dei har vunne lagkonkurransane så langt i år.

- Dette er ein bakke som passar Fannemel godt, og vi ser at han blir i betre og betre form for kvart renn. Denne gongen fekk han heller ikkje så dårlege forhold som han har hatt tidlegare, seier ein nøgd sportssjef for hopp, Clas Brede Bråthen til TV2.

- Heilt fantastisk. Minst muleg margin, og så at det er Fannemel som tek første sigeren i år. Han gjorde to fantastiske hopp, sa en glad trenar, Alexander Stö- ckl.

- Deilig! sa honndølen sjølv, som fortalde at han hadde planlagt å vere litt friskare og dristigare i dette rennet.