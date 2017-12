Fylkesmannen vil leggje heile Kjøs krins til Stryn kommune

Det kjem fram av pressemelding Fylkesmannen sendte ut tysdag føremiddag. Det er til slutt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal gjere endeleg vedtak i saka.

I pressemeldinga frå Fylkesmannen heiter det:

"Vi tilrår grensejustering slik at Kjøs krins blir flytta til Stryn kommune. Tilrådinga inkluderer ei justering i området Klypet – Hildehjellen. Dersom grensa blir flytta vil dette utgjere den nye fylkesgrensa mot Møre og Romsdal.

Etter vår vurdering vil det gi store føremoner å justere grensa. Ei justering gjer det mogleg å rydde opp i ei eksisterande dårleg kommunegrense, som deler ei naturleg samanhengande bygd. Det er lagt avgjerande vekt på å legge til rette for ei god overordna planlegging og ei funksjonell kommune- og fylkesgrense, og omsynet til å kunne gi effektive tenester til innbyggjarane i heile Kjøs krins i framtida.

Bakgrunnen for tilrådinga er eit innbyggjarinitiativ frå Andreas Solvik og Per Ove Kjøs, med vel 40 underskrifter frå innbyggjarar og grunneigarar. Det vart òg levert 75 underskrifter frå innbyggjarar i den delen av Markane som høyrer til Stryn kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemte at saka skulle greiast ut, og gav Fylkesmannen oppdraget.

Dei to kommunane ønskjer ei grensejustering, men er delte i synet på kvar grensa skal gå.

Hornindal kommune og fellesnemnda for nye Volda ønskjer ei justering av grensa som samlar Maurset i Stryn kommune. Dei legg vekt på innbyggjarhøyringa, og at det vil få store økonomiske konsekvensar i framtida dersom heile krinsen blir flytta. Kommunen held òg fram at det i mange tilfelle vil bli lenger til tenestene folk treng, og at dette har negative effektar for miljøet.

Stryn kommune ønskjer ei justering av grensa slik at Kjøs krins blir flytta til Stryn. Dei legg vekt på at innbyggjarhøyringa ikkje gir eit klart svar, og at ei flytting av krinsen vil gi ei meir logisk geografisk grense, som ikkje vil dele eigedomsgrenser mellom to kommunar og fylke. Det blir også vist til at dei mindre alternativa stort sett vil innebere ei forskyving av problemet, med at ei bygd/krins blir delt i to.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tek endeleg avgjerd i saka".

I saksutgreiinga har Fylkesmannen denne vurderinga:

Fylkesmannen si vurdering:

Fylkesmannen har henta inn opplysningar om mellom anna folketal, areal, geografi, kommunikasjon,

planar, demografi, pendling, næringsstruktur, arealbruk, inntekts- og utgiftsstruktur,

det kommunale tenestetilbodet og interkommunalt samarbeid, i tillegg til å syte for at det har blitt

gjennomført ei grundig innbyggjarundersøking i det aktuelle området.

Faktagrunnlaget i saka er etter vår vurdering godt nok til å gi ei tilråding til departementet, og dei

relevante instansane er høyrde i saka, jf. inndelingslova §§ 9 og 10.

Inndelingslova seier ikkje noko om vektinga av dei ulike momenta i den vurderinga som skal gjerast i

grensejusteringssaker. Vi konstaterer at dei aktuelle kommunane og fylkeskommunen er samde om at grensa bør bli justert, men er ueinige om kvar grensa skal gå. Fylkesmannen legg stor vekt på at høyringspartane er samde om at grensa bør justerast, og ser også at grensa gir uheldige utslag i dag.

Desse vil bli forsterka gjennom at grensa i framtida også vil vere fylkesgrense. Vi legg difor til grunn at grensa bør justerast.

Når det gjeld tilråding til val av ny grenselinje, må dette skje på grunnlag av ei heilskapleg vurdering.

Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane tilrår flytting av heile Kjøs krins. Det blir lagt vekt på framtidige kommunikasjonar og det fylkeskommunale tilbodet. Det blir også vist til at det er ein klar føremon at området ligg innanfor same kommune- og fylkesgrense med tanke på å legge til rette for ei heilskapleg og effektiv overordna planlegging.

Innbyggjarane i Kjøs krins er delte i synet på grensejustering, alle innbyggjarane sett under eitt. Det er likevel slik at bygda deler seg i klare retningsval, alt etter kvar dei bur.

Fylkesmannen vurderer det slik at det vil gi store føremoner å justere grensa. Ei justering gjer det mogleg å rydde opp i ei eksisterande dårleg kommunegrense, som deler ei naturleg samanhengande bygd. Vi legg difor stor vekt på at det gjennom ny grense skal bli mogleg å levere meir effektive og samanhengande tenester, samt at den nye fylkesgrensa blir god og funksjonell.

Innbyggjarundersøkinga gir ikkje eit samla tydeleg svar for kva kommune innbyggjarane ønskjer å høyre til. Generelt vil ei undersøking med klare svar ha større vekt enn ei med mindre klare svar. Fylkesmannen har likevel merka seg at innbyggjarane er tydeleg delte i retningsvala, ut frå bustad i krinsen. Innbyggjarhøyringa har difor vekt i vår vurdering, men er ikkje åleine avgjerande for grensespørsmålet.

Fylkesmannen legg vekt på kor innbyggjarane orienterer seg i det daglege. Dei kommunale tenestene blir naturleg nok levert frå Hornindal i dag. Faktainnhentingane viser likevel at 1/3 av innbyggjarane jobbar i Stryn, mot ¼ i Hornindal. Vidare handlar 2/3 ein eller fleire gonger i veka i Stryn. Befolkninga nyttar i dag nesten like mykje av kultur- og fritidstilbod i Stryn som i Hornindal. Fleire tenester blir alt i dag gitt i Stryn, mellom anna tenester knytt til tannhelse, PPT og barnevern. Alt dette viser at innbyggjarane på viktige daglege område orienterer seg mykje mot Stryn i dag.

Begge kommunar held fram at det blir auka reiseveg for innbyggjarane, spesielt til kommunale tenester. Fylkesmannen konstaterer at dette er rett, dersom ein samanliknar dagens tilbod i Grodås med Stryn. Vi ser at auken i avstand i skyss til t.d. skulane vil auke med mellom tre og 15 km. Når det gjeld betydninga av dette, er vår vurdering at tenestestrukturen alltid vil vere dynamisk, slik at reisetid til ulike tenester kan og vil endre seg i takt med kommunane sine framtidige behov, økonomiske handlerom og den lokalpolitiske viljen. Dette vil også gjelde for nye Volda og Stryn kommune. Fylkesmannen vurderer det slik at dei maksimale forskjellane i reisetid frå Kjøs til dei ulike tilboda er såpass små at dette får mindre vekt i spørsmålet om kvar grensa skal gå.

Vi ser likevel heilt klart at ei flytting av grensa kan medføre endringar og konsekvensar som kan bli opplevd som store for einskildinnbyggarar. Dette gjeld spesielt skulebarn, som midt i eit skuleløp kan oppleve å sokne til ny skule i ein ny kommune. Dersom dette skjer, vil Fylkesmannen oppmode kommunane om å samarbeide om gode overgangsløysingar for dei det gjeld. Den same oppmodinga går til dei involverte fylkeskommunane, med tanke på overgangsordningar for deira tenester.

Fylkesmannen legg stor vekt på at grensa bør underbygge framtidig overordna og samanhengande planlegging i området. Den delen av dagens RV 15/E 39 som går mellom Stryn og Eid, bør difor ikkje bli delt mellom to fylke, særleg med tanke på ei eventuell framtidig utvikling i kommunestrukturen i Nordfjord. Det vil òg vere uheldig at ansvaret for RV 15 i framtida blir delt mellom to ulike vegregionar, gjennom at ein kort strekning ved Kjøs går gjennom Møre og Romsdal.

Vi ser at ei grensejustering vil gi økonomiske konsekvensar, slik det blir halde fram av Hornindal kommune. Vi minner likevel om at meininga med kommunane sitt inntektssystem er at det skal jamne ut kommunane sine føresetnader for å gi likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane. Dersom ei

grensejustering skulle gi store endringar i utgifter per innbyggjar, vil kommunen bli kompensert

gjennom utgiftsutjamninga for dette. Skatteinntekter blir også jamna ut mellom kommunane. I tillegg

kan ei eventuell grensejustering bli følgt opp av eit økonomisk oppgjer, jf. inndelingslova §§ 18 flg.,

for å hindre utilsikta økonomiske konsekvensar for kommunane. Fylkesmannen vurderer det slik at

dei økonomiske verknadane som er påviste i saksutgreiinga er klart innanfor det som er forventa

løyst gjennom oppgjersreglane og framtidige inntekter og utgifter for nye Volda kommune. Dei får difor ikkje avgjerande vekt i våre vurderingar og tilråding.

Fylkesmannen legg stor vekt på at den nye fylkesgrensa blir funksjonell med tanke på topografi, avstand mellom busetnader og andre tilhøve omtalt av Kartverket.

Grensealternativet som Hornindal ønskjer vil etter Fylkesmannen si vurdering i nokon grad forskyve delinga av Markane, og ikkje løyse dagens utfordringar fullt ut. Det vil heller ikkje vere ei naturleg grense med omsyn til avstand mellom busetnad og topografi. Ut frå kartverket sine vurderingar av grensekvalitet er det heller ikkje eit gunstig alternativ. Minst to gardsnummer vil då bli delte mellom to fylke, og den vil medføre grense langs veg – noko som ikkje er ønskjeleg ut frå vedlikehaldsmessige omsyn.

Alternativ 1 er eit godt alternativ med tanke på topografi og avstand mellom busetnad. Det er også godt med tanke på deling av gardsnummer, framtidig statistikk og andre grensetekniske kvalitetar – sjølv om også dette alternativet vil krevje klarlegging av grensa i høgfjellet og eit mindre avvik frå grunnkrinsgrensa for å hindre deling av gardsnummer.

Etter ei heilskapleg vurdering av momenta ovanfor, der det er lagt avgjerande vekt på å legge til rette for ei god overordna planlegging og ei funksjonell kommune- og fylkesgrense, og omsynet til å kunne gi effektive tenester til innbyggjarane i heile Kjøs krins i framtida, vil Fylkesmannen tilrå at kommunegrensa mellom Hornindal og Stryn blir justert slik at Kjøs krins og teigen knytt til gnr 211 bnr 3 i området Klypet – Hildehjellen blir flytta til Stryn kommune.

Når det gjeld tidspunkt for samanslåinga viser departementet i oppdragsbrevet sitt til at det er

hensiktsmessig at ei eventuell grensejustering blir gjennomført på same tidspunkt som samanslåinga mellom Hornindal kommune og Volda kommune. Vi har ikkje merknader til dette.

Fylkesmannen si tilråding:

Grensa mellom Hornindal og Stryn blir justert slik at Kjøs krins blir flytta frå Hornindal kommune til Stryn kommune. Tilrådinga inkluderer ei justering i området Klypet – Hildehjellen.