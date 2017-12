Leitar etter ny leiar for Førdefestivalen

Hilde Bjørkum har vore sjef for Førdefestivalen sidan hausten 1989, berre avbrote av to morspermisjonar og eit år som fylkesmusikar. Men no let ho andre sleppe til for å styre skuta vidare.

– Det har vore ei lang, spennande og lærerik reise, seier Bjørkum i ei pressemelding. Ho vil tre av som direktør etter at festivalen 4.-8. juli 2018 er gjennomført.

Førdefestivalen omset i dag for rundt 19 mill. kroner og er Skandinavias største i sitt slag.

Ved nyttår lyser dei stillinga ut og styreleiar Tone Winje trur den skal vere attraktiv.

– Hilde Bjørkum har lagt eit svært godt grunnlag gjennom sitt årelange arbeid. Vi vil takke henne for den formidable innsatsen ho har lagt ned for å utvikle festivalen til det den er i dag. Den som no kjem inn vil ta over ein solid organisasjon med gode moglegheiter for vidare utvikling, seier ho i pressemeldinga.

Frå 1. september går Bjørkum over i 50 prosent rådgjevarstilling ved festivalen med fokus på utviklingsarbeid