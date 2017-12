Mange i Sogn og Fjordane har køyrt med promille

Svært mange tek sjansar og kombinerer bilkøyring med alkohol. I Sogn og Fjordane trur kvar tredje bilist at dei har promillekøyrt.

Det viser Gjensidiges Samfunnsundersøkelse, som er gjennomført av Ipsos med 4.000 deltakarar over heile landet. Undersøkinga viser at kvar tiande bilist i Sogn og Fjordane av og til drikk alkohol nokre timar før bilkøyring, og bereknar når dei er under promillegrensa.

I tillegg viser undersøkinga at kvar tredje bilist kan ha promillekøyrt.

- Ikkje stol på rekneferdigheitene når du er på julebord. Drikk du alkohol, bør du la bilen stå. Og må du køyre heim bør du halde deg til alkoholfri drikke, seier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Rus årsak til halvparten av dødsulykkene

Ikkje overraskande er menn meir tilbøyelege til å drikke og køyre enn kvinner. Det er også klart fleire menn enn kvinner som trur at dei kan ha promillekøyrt.

- Sjølv med låg promille aukar ulykkesrisikoen kraftig, seier Voll.

Alkohol, narkotika og trafikkfarlege legemiddel er årsak til nesten halvparten av alle dødsulukkene i trafikken i Norge viser data frå Folkehelseinstituttet.

Ingen erstatning for promillekøyrarar

Kolliderer du etter å ha køyrt i alkoholpåverka tilstand, kan dei økonomiske og menneskelege konsekvensane bli svært alvorlege. Ikkje berre for dei du eventuelt måtte skade, men også for deg sjølv.

- Kolliderer du på grunn av promillekøyring vil du normalt ikkje få nokon erstatning på forsikringa i det heile teke. I tillegg får du eit erstatningskrav for alle skadene du har påført andre, både personskader og materielle skader. Dette kan fort bli millionbeløp, sier Voll.