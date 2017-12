NVE åtvarar mot stor snøskredfare i indre Nordfjord på vesle julaftan. Fredag er det varsla betydeleg snøskredfare.

I varselet sitt som gjeld indre Nordfjord, skriv NVE:

"Store nedbørmengder og vind ventes natt til lørdag. Over mildværsgrensen ventes stor pålagring av fokksnø inn i leheng mot øst og i formasjoner som samler fokksnø. Det er fare for naturlig utløste flakskred. Vær spesielt oppmerksom på skredløp som har løsneområder som ligger høyt. Her kan skredstørrelsene bli størst. Under mildværsgrensen vil nedbør som regn gi fare for våte flak og løssnøskred. Spesielt områder med dårlig drenert underlag er utsatt. Faregraden kan komme opp i 4-stor og vil være størst natt til lørdag".

Du kan sjå skredfarevarselet frå NVE på varsom.no her.