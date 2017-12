Vurderer sprenging av snøskavlar

Rv 15 Strynefjellsvegen er stengd på andre døgnet, etter at det viktige aust-vest sambandet vart stengd på morgonen 22. desember. Vegen er stengd på grunn av fare for ras. Dette har skapt vanskar både for tungtransporten og for juletrafikken ved at folk har måtte velje alternative køyreruter.

Vesle julaftan føremiddag opplyser vegmeldingssentralen til Fjordingen at vegvesenet vil vurdere om dei skal sprengje ned snøskavlar på Strynefjellsvegen i ettermiddag. Det betyr at vegen framleis vil vere stengd ei god stund framover.

På vegvesen.no kan du følgje med på utviklinga for både Strynefjellsvegen og andre vegar.

Fylkesvegane i Stryn, Hornindal og Eid som var stengde i natt, grunna rasfare, er opna att. Det gjeld til dømes vegen til Flo, Lodalen, Oldedalen, Otterdal og Navelsaker.

I følgje varsom.no vil både indre Fjordane og Sunnmøre vil ha stor snøskredfare heile laurdag, medan farevarselet er redusert til betydeleg på julaftan.

Vegmeldingssentralen stadfestar at det verste uveret og dei største nedbørsmengdene har gått sør for Sogn og Fjordane. Mest nedbør har det kome i Hordaland og Rogaland. Frå og med julaftan skal veret roe seg, og det er gradvis meldt noko kjøligare og mindre nedbør.