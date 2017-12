Klart for nye tøffe tak

I morgon, 2. juledag, går Hardbagg IL sin tradisjonsrike juleturnering i fotball av stabelen i Strynehallen.

– Dei siste åra har det vore om lag 25 lag med, og vi reknar med tilsvarande tal i år skriv arrangøren i ei pressemelding.

Tidleg førre veke var det 20 lag som hadde meldt seg på turneringa som har blitt arrangert av Hardbagg IL sidan 1995. Dei siste to åra har turneringa blitt spelt som futsalturnering.

For ti år sidan

"Mean Machine" (bildet) vart det beste laget blant herrane under juleturneringa for ti år sidan, medan "Avdanka", beståande av Ida Holmøyvik, Hilde Nordnes, Marie Haugen, Kristine Vartdal, Elisabeth Flo og Trine Kroken Karlsen, vann blant damelaga som deltok.

I fjor var det Vikane som gjekk til topps blant herrane i romjulsturneringa. Etter ein dramatisk straffesparkkonkurranse slo dei "DUS" i finalen. I damefinalen vann "Fast Five" etter finalesiger 3-0 over "Old But Gold".