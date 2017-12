To ferjer på Lote-Anda frå nyttår

Frå nyttår vert det sett inn to ferjer på sambandet Lote-Anda. I første omgang vert det ferjene MF Årdal og MF Sognefjord som trafikerer sambandet. Dei to ferjene som skal trafikere sambandet permanent, er på veg mot Norge. Før jul passerte MF Gloppefjord Gibraltar medan MF Eidsfjord låg om lag to døgn bak. Begge fartøya er forventa ankomst til Florø mot slutten av romjula - om veret held seg bra, opplyser Fjord1 i ei pressemelding.

- Når fartøya er på plass i Florø/Nordfjord, vil det bli ein kort periode med utrustning, opplæring av mannskap, og utteseting av kai og ladeanlegg før dei blir sett i drift. Vi forventar at fartøya blir sett inn i ruta Anda-Lote i løpet av veke 1 eller 2, fortel regionleiar Tor Kristoffersen.

Sambandet startar uansett opp med 2-ferjedrift frå 1. januar. Sambandet endrar også takstregulativ til autopassregulativet, men det blir samtidig billettert manuelt som tidlegare.

- Vi vil også gjere reisande merksam på at oppstillingsplassane på kaiane er bygd om til autopassbillettering, og at dette kan medføre noko endra køyremønster, seier Kristoffersen.