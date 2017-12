No kjem "På lokalet" som ønskereprise

- Ver så snill å la teateret komme til oss også, var det fleire som sa då suksessen "På lokalet", fem tiår med mote, dans og drama "på lokalet", i 2016 turnerte rundt omkring på ungdomshus i heile fylket. Stykket slo svært godt an, og fleire stader var det lange køar og trengsel i døra. Då stykket gjekk for fullt hus i Heimlund i Innvik var det eit samstemt publikum som etter taktfast trampeklapp fastslo at "det var akkurat slik det var"!

Teateret sette opp ekstraframsyningar og la til spelestader, men til slutt var det inga bøn. Siste klinedans tona ut.

No er det klart for ønskereprise, og denne gongen går turen til dei som blei «vegpryd» i første runde, opplyser teatersjefen.

Det er hælane i taket og høgt tempo på dansegolvet når ei handfull dansarar går inn og ut av fem tiår med mote og dansetrinn. - Ungdomshuset, grendehuset eller lokalet; det er ikkje så viktig kva du kallar det. Folk er glade i huset sitt, og dei støttar opp om det og tek vare på det. Vi har sjeldan opplevd større pågang frå publikum, seier teatersjef Bodil Kvamme.