Fire vogntogsjåførar vart melde for brot på køyre- og kviletidsreglane i løpet av to kontrollar ved Kjøs bru onsdag. Den eine hadde døgnkvil på berre litt over fem timar. Ein annan hadde køyrd over 30 timar utan døgnkvile. Dette hadde skjedd to gonger i løpet av siste åtte dagane. Begge hadde nytta sjåførar utan gyldig yrkessjåføropplæring.

Kontrollane førte og til gebyr for dårlege dekk, manglande bombrikke og mangel på skrivar. Eitt vogntog var for langt.