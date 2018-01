UP skreiv ut eitt forenkla førelegg under ein fartskontroll i 60-sona på fv 60 i Utvik onsdag kveld. Vedkomande vart målt til 69 km/t, noko som kvalifiserer til førelegg på 2.100 kroner. UP opplyser at det var lite trafikk og roleg fart den tida kontrollen pågjekk.