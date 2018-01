Held den gode sesongen fram for JTB?

Verdscupen i skiskyting startar opp att etter å ha hatt pause sidan før jul.

Johannes Thingnes Bø har til no hatt ein strålande sesong med fleire sigrar og pallplasseringar. I førre runde i verdscupen, i franske Annecy-Le Grand Bornard, gjekk stryningen heilt til topps både på sprinten og jaktstarten, medan berre Martin Fourcade var betre på fellesstarten.

Tyskland neste

I helga er det Oberhof i Tyskland som står for tur, og både Johannes og Tarjei Bø er tekne ut til å gå løp.

– Bø-gutta er klare, og eg synest spesielt at Tarjei ser veldig bra ut, uttalar landslagstrenar Egil Kristiansen til Fjordingen.

I dag, fredag, er det sprint som står på programmet, medan det er jaktstart laurdag. Søndag går stafetten over 4x7,5 kilometer av stabelen, og med gode resultat i dagane før er mulegheitene for at Johannes og Tarjei får gå ein etappe kvar absolutt til stades.

Verdscupen samanlagt

Martin Fourcade frå Frankrike er i leiinga i verdscupen samanlagt med 432 poeng. Johannes Thingnes Bø er på andreplass etter å ha samla 412 poeng. Tarjei Bø ligg på sjetteplass med 221 poeng.