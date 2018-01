Med bakgrunn i at Eid kommune er ute av Nordfjord Havn IKS har Havnerådet førebels valt ny nestleiar i Havnestyret.

Etter forslag frå Kristin Maurstad vart Per Kjøllesdal samrøystes valt under Nordfjord Havn IKS sitt havnerådsmøte 15. desember.

Kari Synnøve Muri, og frå Stryn, blir fast representant i Havnestyret.