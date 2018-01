Ønskjer helseinnspel frå deg og meg

Nyhende

Kva må til for at du som pasient skal føle deg trygg på at spesialisthelsetenesta tek deg inn i tide og føl opp behandlinga til rett tid? Dette ønskjer Helsedirektoratet svar på.

Du som pasient kan sjølv gå inn på direktoratet si nettside og svare på ei undersøking. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gjeve direktoratet i oppdrag å utgreie alternative modellar for regulering av pasientforløp og ventetider i spesialisthelsetenesta. Dette omfattar m.a. sjukehus, distriktspsykiatriske senter (DPS) og spesialisert rusbehandling (TSB).

– Målet er å få eit system som gir pasientane gode, sikre og føreseielege pasientforløp. M.a. forbetre kvaliteten på registreringa og minske variasjon mellom sjukehus og regionar, seier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Skjemaet der du kan gje innspel til Helsedirektoratet finn du her.