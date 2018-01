Sander er klar for kokkefinale

Nyhende

Sander Øen Omberg frå Stryn er saman med to medelevar klare for landsfinalen i TINE MatCup etter å ha vunne semifinalen i Tromsø.

TINE MatCup er ein landsomfattande konkurranse for kokk- og servitørelevar, arrangert av TINE og Norges Kokkelandslag.

Kvart lag kjem frå VG2 og er samansett av to kokkeelevar og ein servitørelev.

Sander frå Stryn er elev ved Måløy vidaregåande skule, og saman med Johanna Magdeli Pettersson Utvær og Eduard Gabriel Gorun har han skipa laget Kystfolk Måløy.

Nærleiken til havet er noko elevane ved den vidaregåande skulen i Måløy nyt godt av. Skulen er ein av få med eiga fiskeskøyte, og når denne reiser ut og hentar inn ferske og kortreiste råvarer er det elevane på Restaurant- og matfag som har oppgåva å forvalte fangsten.

– Eg kjem frå ein matglad familie, seier Sander til TINE.no.

– Foreldra mine driv kafé og catering i Stryn, eg har alltid vore glad i matlaging og praktisk arbeid, så det var naturleg for meg å byrja på kokkelinja.

Sidan Stryn vidaregåande skule ikkje lenger har restaurant- og matfag, måtte Sander velje mellom Førde, Sogndal og Måløy då han skulle byrje på kokkeline. Valet fall på Måløy.

– Eg hadde høyrt masse bra om skulen her, og det er elevar som har gått her tidlegare som no er på kokkelandslaget, seier han til TINE.no.

Matglede står i sentrum når laget frå Måløy står på kjøkenet.

– Det beste med å vere kokk er å få lage og lære noko nytt kvar dag, seier Johanna.

Sander seier til TINE.no at han er samd med lagkameraten sin, og at han likar det varierte arbeidet.

Kystfolk-laget går inn i finalen med sjølvtillit, ifølgje TINE.

– Vi har ein avansert og bra meny med mange ulike komponentar. Vi har teke ein risiko med nokre av menyvala våre, men vi øver på det vi synest er vanskelegast, og trur vi kan score bra på det, seier Sander.

Inngangsoppgåva var å utarbeide ein tre-rettars meny for åtte personar, basert på utvalde råvarer. I tillegg måtte laget løyse ein del oppgåver. Ein jury vurderte dei innsende bidraga og plukka ut semifinalistar på bakgrunn av desse. Deretter skipa Norges Kokkelandslag til semifinalar, der Sander og laget hans altså gjekk til topps i Tromsø. Vinnarlaga frå semifinalane møtest til finale i Stavanger under Norgescup for kokk- og servitørlærlingar 26. januar.