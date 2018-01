Vossingar tar taubanestrid til retten

Nyhende

Grunneigarane som bur under den planlagde gondolbanen til Hangurstoppen på Voss, har hyra advokat for å få stoppa byggjeprosjektet, skriv lokalavisa Hordaland.

– Retten må ta stilling til om oreigningsvedtaket er i strid med taubanelova, skreiv ein av dei som bur under den planlagde Voss Gondol, i eit lesarinnlegg i avisa laurdag.

Tysdag skriv Hordaland at grunneigarane har søkt juridisk hjelp hos Advokatfirmaet Thommessen AS i Bergen. Når saka eventuelt kan komme opp for Bergen tingrett, er førebels uvisst.

Advokat Mathilde Rye Ramberg i Advokatfirmaet Thommessen seier til avisa at det i første omgang handlar om å få retten til å vurdere om ekspropriasjonsvedtaket til Voss kommune er gyldig.

– Vår påstand vil der vere at vedtaket ikkje er gyldig, og at prosjektet derfor må stoggast, seier Ramberg.

Om grunneigarane ikkje får medhald i oreigningsspørsmålet, ønskjer dei ei separat rettssak om skjønnsoppgjeret for eigedommane, da helst etter at banen er ferdig.

Rundar i retten

Voss kommune gjekk i fjor sommar til retten for å få avgjort erstatningsgrunnlaget etter at 18 av huseigarane nekta å inngå frivillige avtalar. Kommunestyret sa ja til bygginga av den nye gondolbanen i april i fjor.

Voss Resort, som er eitt av dei største skianlegga på Vestlandet, er ein av fleire investorar bak den nye taubanen, som har ei kostnadsramme på 300 millionar kroner.

Voss Resort AS og Voss Gondol AS vart 11. januar einige om å gå i gang med bygginga av den nye Hangursbanen. Dei gamle gondolane Dinglo og Danglo vart parkerte for godt i 2015.

Den nye Hangursbanen skal etter planen stå ferdig neste sommar.

(©NPK)